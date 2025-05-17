Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу Кубка Европы

В Бургасе (Болгария) продолжается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, открыли третий день юниорки-индивидуалки. Азербайджанские спортсменки по результатам квалификации пробились в два финала: Шамс Агагусейнова выступит с лентой, а Фидан Гурбанлы - с булавами.

Затем на ковер вышли юниорские групповые команды. Наша коллектив в составе Назрин Абдуллаевой, Аян Насировой, Назрин Салманлы, Медины Аббаслы, Шамс Муваффаги и Нилуфяр Оруджлу завоевал бронзовые награды в многоборье. Также гимнастки пробились в оба финала - с пятью обручами и пятью парами булав. Завершил день Cross Battle в многоборье у сеньорских групповых команд. Азербайджанская группа в составе Ляман Алимурадовой, Дарьи Сорокиной, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой и Софии Мамедовой в плей-офф провела встречу с Венгрией, уступив соперницам по сумме набранных баллов.

Отметим, что накануне наши гимнастки завоевала серебро в упражнении с тремя мячами и двумя обручами.