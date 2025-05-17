https://news.day.az/sport/1753566.html "Сумгайыт" вручил памятный подарок своему ветерану - ФОТО Полузащитник "Сумгайыта" Вугар Мустафаев завершил карьеру профессионального футболиста. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим перед началом матча 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" состоялась церемония прощания, на которой игроку были вручены памятные подарки.
"Сумгайыт" вручил памятный подарок своему ветерану - ФОТО
Полузащитник "Сумгайыта" Вугар Мустафаев завершил карьеру профессионального футболиста.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим перед началом матча 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" состоялась церемония прощания, на которой игроку были вручены памятные подарки.
Отметим, что 31-летний полузащитник провел 11 матчей за сборную Азербайджана, а в течение своей карьеры выступал за клубы "Бакы", "Симург", "Карабах" и "Зиря".
Ранее определился еще один потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы.
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