"Сумгайыт" вручил памятный подарок своему ветерану

Полузащитник "Сумгайыта" Вугар Мустафаев завершил карьеру профессионального футболиста.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в связи с этим перед началом матча 35-го тура Премьер-лиги Азербайджана против "Туран Товуз" состоялась церемония прощания, на которой игроку были вручены памятные подарки.

Отметим, что 31-летний полузащитник провел 11 матчей за сборную Азербайджана, а в течение своей карьеры выступал за клубы "Бакы", "Симург", "Карабах" и "Зиря".

Ранее определился еще один потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы.