Определился еще один потенциальный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы

Стал известен еще один возможный соперник азербайджанской команды в Лиге Европы по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, определились корзины двух участников первого квалификационного раунда.

Словенский "Целе" попал в число сеяных, а венгерский "Пакш" - несеяных. Возможным соперником для представителя Азербайджана стал "Целе", имеющий 14,000 очка в рейтинге УЕФА.

"Сабах" или "Зиря" представят нашу страну в этом турнире и войдут в число несеяных команд. "Целе" - четвертый возможный соперник нашего представителя. Ранее в эту корзину также попали "Шахтер", "Легия" и ЧФР.

Отметим, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня.