Американские компании инвестируют в этот сектор ОАЭ десятки миллиардов

Согласно официальному пресс-релизу ADNOC, среди ключевых проектов значатся: расширение объемов добычи на морском месторождении Верхний Закум при участии корпорации ExxonMobil, увеличение добычи газа на месторождении Shah совместно с Occidental Petroleum, а также предоставление американской компании EOG Resources концессии на проведение разведочных работ на Блоке 3 в Абу-Даби, направленных на поиск нетрадиционных углеводородных ресурсов.

Султан аль-Джабер, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, а также главный исполнительный директор ADNOC, подчеркнул значимость достигнутых договоренностей: "прочные двусторонние отношения между ОАЭ и США опираются на наше общее стремление к обеспечению энергетического благополучия, и мы подтверждаем эту приверженность посредством соглашений с крупнейшими энергетическими компаниями Соединенных Штатов".