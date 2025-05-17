Десятки граждан заказали авто из Китая и лишились 2 миллионов манатов

Очередной тревожный случай мошенничества, связанный с импортом автомобилей из-за рубежа, произошел в Азербайджане.

В нашу редакцию обратился гражданин, который утверждает, что стал жертвой мошеннической схемы: он заказал автомобиль у компании, занимающейся поставками авто из Китая, но спустя почти год не получил ни транспортное средство, ни возврат средств.

Так, в августе 2024 года гражданин вышел на представителей компании с названием Portkar (юридическое лицо - Ağa MMC), нашел их через социальную сеть Instagram и посетил офис в Баку. В компании его встретил представившийся директором мужчина по имени Ага и женщина по имени Дильбер. В результате переговоров с представителями компании гражданин решил заказать у них автомобиль. Затем клиенту был предоставлен контракт и инвойс. Кроме стоимости автомобиля, отдельно была рассчитана и оплачена сумма за транспортировку. Деньги за авто были переведены напрямую на счет китайской компании по банковским реквизитам.

После оплаты и оформления заказа в компании заверили гражданина, что автомобиль прибудет в течение 45-55 дней.

Однако обещания остались только на словах - автомобиль так и не прибыл. Несмотря на многочисленные обращения, представители компании ссылались на проблемы и задержки на китайской стороне.

Позднее выяснилось, что жертвами в данном процессе стали десятки людей, а точнее - 88 человек, которые в сумме оплатили для заказа авто 2 миллиона манатов. Они не получили ни свой заказ, ни деньги. Как утверждает гражданин, после того, как все пострадавшие обратились с жалобой на компанию, представившийся главой компании Ага, покинул страну.

В результате обращения было возбуждено уголовное дело в отношении директора компании. Параллельно была подана официальная жалоба в Китай - в январе 2025 года заявление поступило в китайскую полицию, и 6 апреля началось расследование в отношении директора китайской компании Elkan Import Export - Рахимджана.

Тем не менее по состоянию на сегодняшний день, пострадавшие не получили ни автомобилей, ни компенсации за нанесенный ущерб.

Этот случай еще раз поднимает серьезные вопросы о необходимости усиления контроля над деятельностью компаний, предлагающих импорт автомобилей через социальные сети, а также о правовой защите граждан в подобных ситуациях.