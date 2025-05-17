Азер Гараев отметил значимость нового этапа отношений с Европой для внешней политики Азербайджана

Новый этап отношений с Европой и углубляющееся сотрудничество с балканскими странами являются очередным успешным примером многовекторной дипломатии Азербайджана. Присутствие и встречи Президента Ильхама Алиева на шестом Саммите Европейского политического сообществаотражают начало нового этапа в отношениях Азербайджана с Европейским союзом, ив очередной раз продемонстрировали, что страна воспринимается как важный и надежный партнер как в европейском пространстве, так и в более широком геополитическом контексте.

Об этом в субботу Trend сказал политолог Азер Гараев, передает Day.Az.

"Отношения между Азербайджаном и ЕС за последние годы прошли через ряд сложных этапов. Долгое время некоторые круги пытались влиять на Азербайджан с помощью давления и двойных стандартов. Однако эти попытки потерпели крах перед принципиальной позицией Азербайджана, основанной на национальных интересах. Баку, сохраняя независимый и твердый курс во внешней политике, доказал, что ни один политический центр не может вмешиваться во внутреннюю и региональную политику страны. Этот подход постепенно привел к росту реализма в политике ЕС и создал условия для возвращения отношений на конструктивный путь. Разумеется, ключевую роль в этом сыграла политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым", - отметил политолог.

По его словам, время показало, что Азербайджан является не только поставщиком энергии, но и активным участником в решении глобальных вызовов, сторонником сотрудничества, основанного на стабильности и взаимовыгоде.

"Азербайджан стал незаменимым партнером для Европы в вопросах энергетической безопасности, создания альтернативных транспортных маршрутов, борьбы с терроризмом и управления другими важными процессами. И последние события показывают, что эта реальность принята и на политическом уровне. Армения пыталась вести геополитическую игру в отношениях с ЕС, позиционируя себя как "единственного партнера Запада по диалогу". Однако эти попытки не были успешными, поскольку не имели прочной основы. Азербайджан же своей политикой, основанной на конкретных результатах, доказал, что совместная модель, обеспечивающая интересы Европы и в то же время не противоречащая национальным интересам, возможна. Таким образом, Баку подтвердил политическое лидерство в регионе мудрой и прагматичной дипломатией", - подчеркнул он.

Гараев отметил, что стремление европейских лидеров встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым в рамках саммита в Албании также является показателем высокого уважения к стране и ее лидеру. "Именно европейские лидеры подходили к главе нашего государства, желая встретиться и пообщаться с ним. Среди них были и президент Франции Эмманюэль Макрон, и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан занимает важное место и имеет важное влияние в современном мировом порядке, а также в будущей стратегии и политике Европы. Азербайджанская дипломатия основана не на однополярных отношениях, а на многостороннем и сбалансированном сотрудничестве. Установление стратегического партнерства с Китаем, укрепление связей с Центральной Азией и Ближним Востоком, а также поддержание диалога с Европой расширяют возможности маневра Азербайджана на международной арене. Сегодня Баку играет роль моста не только в географическом, но и в политическом плане между Западом и Востоком, Севером и Югом", - сказал он.

По словам политолога, участие Азербайджана очень важно и с точки зрения проведения встречи в Албании. "Проведение этого саммита в Албании имеет особое символическое и стратегическое значение. Азербайджан развивает отношения с Албанией по восходящей, проводя активную дипломатическую линию в отношении Балканского региона. Основу этих отношений составляют личная дружба и взаимное доверие, сложившиеся между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Албании Эди Рамой. Баку придает особое значение расширению своего политического и экономического присутствия на Балканах и рассматривает Албанию как надежного и перспективного партнера в этом процессе. Премьер-министр Албании Эди Рама во время презентации проекта "Нур" Азербайджаном 19 апреля в городе Корча назвал поддержку этой инициативы Президентом Ильхамом Алиевым беспрецедентной - "Поддержка Президента Азербайджана Ильхама Алиева в реализации этой инициативы - беспрецедентна. Он является большим другом Албании и албанского народа". Эти заявления отражают особую роль Президента Ильхама Алиева в развитии азербайджано-албанских отношений. Доверие, уважение и симпатии, которые он завоевал в албанском обществе, четко отражены в этих словах. Балканские государства воспринимают Азербайджан как стабильного, надежного и прагматичного партнера", - отметил он.

А.Гараев также подчеркнул, что все это еще раз доказывает, что дальновидная и сбалансированная политика Президента Ильхама Алиева не только укрепляет позиции Азербайджана на международной арене, но и делает страну надежным партнером, открытым для диалога, и лидером, приверженным стабильности.

"Баку стал важным участником стратегических процессов не только регионального, но и глобального масштаба. Новый этап отношений с Европой и углубляющееся сотрудничество с балканскими странами являются очередным успешным примером многовекторной дипломатии Азербайджана. Эта динамика свидетельствует о том, что в будущем Азербайджан сохранит статус значимого актора в международных политических и экономических отношениях", - добавил он.