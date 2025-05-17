Азербайджанская делегация прибыла в Ватикан для участия в инаугурации Папы Римского

Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 17-го мая прибыла в Ватикан с рабочим визитом для участия в официальной церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV, передает Day.Az.

В международном аэропорту Рима спикера Сахибу Гафарову встречали официальные лица Ватикана, посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров и посол нашей страны в Италии Рашад Асланов.