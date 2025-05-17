https://news.day.az/politics/1753572.html Азербайджанская делегация прибыла в Ватикан для участия в инаугурации Папы Римского - ФОТО Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 17-го мая прибыла в Ватикан с рабочим визитом для участия в официальной церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV, передает Day.Az.
Азербайджанская делегация прибыла в Ватикан для участия в инаугурации Папы Римского - ФОТО
Парламентская делегация Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой 17-го мая прибыла в Ватикан с рабочим визитом для участия в официальной церемонии инаугурации Папы Римского Льва XIV, передает Day.Az.
В международном аэропорту Рима спикера Сахибу Гафарову встречали официальные лица Ватикана, посол Азербайджана при Святейшем Престоле Ильгар Мухтаров и посол нашей страны в Италии Рашад Асланов.
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