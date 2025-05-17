Вниманию водителей!

- На этой дороге ограничат движение транспорта - ВИДЕО

В Абшеронском районе в связи со строительством тоннеля перекрывается дорога.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, речь идет об участке дороги от соединения улицы Ильгара Абдуллаева с автодорогой Масазыра - Новханы до полицейского участка в поселке Сарай.

В связи с ремонтными работами движение автотранспорта на этом отрезке будет полностью ограничено. Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог.

После перекрытия дороги на территории будут установлены соответствующие дорожные знаки для обеспечения безопасности. Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты в соответствии с направлением движения.

Тем временем продолжается строительство автодороги Пиршаги - Новханы - Хырдалан - М4.

В настоящее время в рамках проекта выполняются работы по строительству земляного полотна, нижнего и верхнего слоев основания, укладке нового асфальтобетонного покрытия и укреплению обочин. Для своевременного завершения проекта привлечено необходимое количество строительных ресурсов по всей протяженности трассы.

Напомним, что строительство новой дороги позволит обеспечить транспортную связь в северном направлении - с автомобильной дорогой Баку - Губа - госграница с Российской Федерацией, в обход города Баку, а также наладить удобную и эффективную транспортную связь с западным регионом через трассу Баку - Шамахы - Евлах.

Более подробную информацию можно получить из видеосюжета: