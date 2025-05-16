Asus и Bethesda анонсировали уникальную видеокарту

Asus и Bethesda представили лимитированную видеокарту ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition, приуроченную к 30-летию франшизы Doom и выходу новой игры Doom: The Dark Ages, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эксклюзивная видеокарта продается только в составе специального комплекта. Причем она будет выпущена ограниченным тиражом всего в 666 экземпляров.

Рекомендованная розничная цена набора составляет $1999, что соответствует стоимости видеокарты GeForce RTX 5090. Базовая версия эксклюзивной видеокарты Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 OC Edition с 16 ГБ видеопамяти GDDR7 продается на американском рынке за $1799.

В состав лимитированного издания кроме видеокарты входят тематический игровой коврик (800х300 мм), реплика желтой ключ-карты из игры, футболка с принтом Doom (размеры S-XL), внутриигровой скин Палача Рока и цифровая копия игры Doom: The Dark Ages. Также покупателям предлагается альтернативный комплект без игры по сниженной цене $1899.