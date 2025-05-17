В США захотели значительно нарастить использование беспилотников

Армия Соединенных Штатов планирует существенно увеличить применение беспилотников. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как указано в статье, Пентагон рассчитывает оснастить каждую дивизию примерно 1 тыс. дронов и за счет этого избавиться от устаревших вооружений. Журнал со ссылкой на военных аналитиков указал, что БПЛА изменили формат боевых действий, поскольку они способны не только помогать преодолевать оборону противника, но также лучше обнаруживать скрытые позиции врага.

Также Штаты намерены улучшить оснащение войск планшетами, а также обеспечить их подключение к интернету, вложить около 3 миллиардов долларов в разработку технологий по борьбе с вражескими беспилотниками. Общая сумма перевооружения американских войск оценивается экспертами в 36 миллиардов долларов.