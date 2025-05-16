Московский метрополитен отметил 90-летие: история, технологии и новые горизонты

15 мая 2025 года Московский метрополитен отметил свое 90-летие - важную веху в истории одной из крупнейших транспортных систем мира. С момента запуска первой линии в 1935 году московское метро стало неотъемлемой частью жизни горожан и символом технологического прогресса страны. Сегодня это сложнейшая транспортная сеть с более чем 550 километрами путей, 302 станциями и более 8 миллионов поездок в будние дни.

"В 1935 году открытие метро стало историческим событием для нашей столицы и для всей страны. Еще тогда, много десятилетий назад, работники и строители задали высочайший стандарт обслуживания пассажиров. В соответствии с задачей Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем удерживать эту планку и сегодня. Сегодня в Московском метрополитене работают более 65 тыс. сотрудников. Они не только помогают ежедневно обслуживать миллионы пассажиров, но и стремятся к тому, чтобы москвичи еще больше доверяли столичному метро, чтобы после каждой поездки у них оставались только положительные эмоции. Благодарю каждого за добросовестный труд и желаю новых успехов. С 90-летием Московского метрополитена!", - сказал Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

С первых же дней при строительстве Московского метрополитена активное участие принимали специалисты со всего Советского Союза, в том числе из Азербайджанской ССР. Инженеры, архитекторы и строители из Азербайджана внесли заметный вклад в возведение тоннелей, станций и обеспечили техническую поддержку в ходе реализации первых этапов проекта. Их участие стало частью масштабного труда, заложившего фундамент будущего развития одной из самых передовых транспортных систем мира.

Первая линия московского метро протянулась от станции "Сокольники" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую" и включала всего 11,5 километра пути и 13 станций. Сегодня это одна из самых разветвленных подземных транспортных сетей в мире. В прошлом году метро приняло 2,7 миллиарда пассажиров, а доля новых составов на линиях достигла 77% - один из лучших показателей в Европе и Америке.

За 90 лет московское метро стало настоящим лидером в области транспортных технологий. От первых вагонов типа "А" до современных поездов серии "Москва-2024" - каждый новый этап в развитии метро отражает инженерное мастерство и стремление к повышению комфорта и безопасности пассажиров. Современные составы оснащены улучшенной эргономикой, сквозными проходами и автоматическими системами регулирования скорости, что позволяет обеспечивать минимальные интервалы движения - всего 90 секунд в часы пик.

В честь юбилея в Москве прошел ряд мероприятий, позволивших москвичам и гостям столицы окунуться в атмосферу первых лет работы метро. Среди них - реконструкция первого дня работы метрополитена на станции "Сокольники", запуск исторического ретропоезда типа "А", парад поездов на Кольцевой линии и выставки ретровагонов и специальной техники, подчеркивающие уникальную историю московского метро.

Московское метро - это не только скорость и удобство, но и передовые цифровые технологии. В столичной подземке используется самая развитая в мире билетная система, включающая биометрическую оплату, карту "Тройка" и виртуальные билеты. Почти 80% поездок в метро сегодня оплачиваются бесконтактно.



Сегодня Московский метрополитен - это не только символ городской динамики и инженерного мастерства, но и неотъемлемая часть жизни москвичей, которая продолжает меняться, внедрять новые технологии и устанавливать высокие стандарты качества пассажирских перевозок.

Московский метрополитен: 90 лет в движении, 90 лет вдохновения!