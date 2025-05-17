https://news.day.az/unusual/1753385.html Побит мировой рекорд «по разрушению карточной цепи» - ВИДЕО Карточные эксперты объединились с оконной компанией, чтобы побить рекорд из карточной цепи. Помещение, где устанавливали карты, было защищено от малейшего ветра. Команде удалось составить цепочку из 51725 карт и разрушить её в стиле домино, что стало новым мировым рекордом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Побит мировой рекорд «по разрушению карточной цепи» - ВИДЕО
Карточные эксперты объединились с оконной компанией, чтобы побить рекорд из карточной цепи. Помещение, где устанавливали карты, было защищено от малейшего ветра. Команде удалось составить цепочку из 51725 карт и разрушить её в стиле домино, что стало новым мировым рекордом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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