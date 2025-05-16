В Азербайджане меняется наказание за применение запрещенных методов лечения

Меняются наказания за проведение незаконных биомедицинских исследований или применение запрещенных методов диагностики и лечения, лекарственных средств.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который был обсужден сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Согласно действующему законодательству, применение методов диагностики и лечения, лекарственных средств, применение которых запрещено в установленном порядке, если это повлекло смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере от 2000 до 3000 манатов или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Согласно предлагаемой поправке, указанное деяние будет наказываться ограничением свободы на срок от 1 года до 3 лет или лишением свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.