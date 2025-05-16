https://news.day.az/sport/1753332.html Азербайджанская велогонщица отличилась в Казахстане Азербайджанская велогонщица Марьям Гусейнова завоевала бронзовую медаль на открытом чемпионате Казахстана, который проходит в Астане. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Азербайджана, передаетİdman.biz.
Азербайджанская велогонщица отличилась в Казахстане
Азербайджанская велогонщица Марьям Гусейнова завоевала бронзовую медаль на открытом чемпионате Казахстана, который проходит в Астане.
Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Азербайджана, передаетİdman.biz.
Спортсменка, представляющая сборную по трековому велоспорту, показала третий результат в спринтерской гонке на 200 метров в рамках омниума среди участниц 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 38 велогонщиц.
Еще один представитель Азербайджана в той же возрастной категории - Чингиз Исаев - занял четвертое место среди 40 участников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре