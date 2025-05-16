Азербайджанская велогонщица отличилась в Казахстане

Азербайджанская велогонщица Марьям Гусейнова завоевала бронзовую медаль на открытом чемпионате Казахстана, который проходит в Астане.

Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Азербайджана, передаетİdman.biz.

Спортсменка, представляющая сборную по трековому велоспорту, показала третий результат в спринтерской гонке на 200 метров в рамках омниума среди участниц 2009-2010 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 38 велогонщиц.

Еще один представитель Азербайджана в той же возрастной категории - Чингиз Исаев - занял четвертое место среди 40 участников.