Армия Израиля заявила о скором расширении операции в Газе

Израильская армия интенсифицировала удары по сектору Газа и готовится к расширению масштабов проводимой там военной операции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"В течение последнего дня Армия обороны Израиля начала наносить массированные удары и мобилизовывать войска для установления оперативного контроля в районах сектора Газа в рамках подготовки к расширению операций и выполнению целей войны, включая освобождение заложников и ликвидацию террористической организации ХАМАС", - заявили военные.

"Войска Армии обороны Израиля продолжат действовать для защиты израильских мирных жителей и достижения целей войны", - добавили в пресс-службе.

В армии отметили, что речь идет о первой фазе ранее анонсированной операции под кодовым названием "Колесницы Гидеона". Как сообщала ранее гостелерадиокомпания Kan, целью расширенной военной операции станут "разгром и усмирение ХАМАС в секторе Газа", а также "освобождение всех заложников".

По данным Kan, "центральным компонентом плана" является "масштабная эвакуация всего населения Газы из зон боевых действий в южную часть сектора" для предоставления Армии обороны Израиля "оперативной свободы действий". В отличие от предыдущего периода, израильские военные "останутся на любой захваченной территории, чтобы не допустить возвращения терроризма" и "будут контролировать территорию, зачищенную по модели зоны Рафаха" на юге палестинского анклава, где "все угрозы были устранены и она стала частью зоны безопасности".

Название операции отсылает к имени ветхозаветного пророка Гидеона (в православной традиции - Гедеон). Согласно повествованию библейской книги Судей, Бог за вероотступничество наказал народ Израиля нашествием врагов - мадианитян. Гидеон же по Божьему повелению собрал небольшой отряд из 300 человек и разгромил противников, которые в итоге бежали за Иордан, после чего в земле Израиля наступили 40 лет мира.