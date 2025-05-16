Эрдоган о вкладе Турции в безопасность бесперебойных цепочек поставок в Европе

В это критическое время, когда обсуждается будущее европейской безопасности, усилия Европейского Союза по развитию собственной индустрии безопасности необходимы и важны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании.

По словам Эрдогана, многочисленные войны и разногласия, произошедшие в Европе в прошлом, ясно показали: чем больше мы разобщены по ключевым вопросам, таким как оборона и безопасность, тем слабее мы становимся; и наоборот - объединение в этих сферах делает нас сильнее.

"Когда мы думаем о нашем общем будущем, мы также должны обсудить шаги, которые, несомненно, обеспечат нашу экономическую безопасность. Мы считаем, что обновление нашего таможенного союза с Европейским союзом будет способствовать безопасности цепочек поставок. Этот шаг откроет путь для совместных инвестиций и производственных возможностей в таких важных секторах, как здравоохранение, оборонная промышленность", - отметил он.

Президент подчеркнул необходимость пересмотра визовой политики, включая шенгенскую систему, которая, ограничивает не только передвижение людей, но и движение товаров, услуг и инвестиций.

"Турция, которая находится в центре многосторонних логистических линий, вносит значительный вклад в безопасность непрерывных цепочек поставок в Европу", - добавил Эрдоган.

Ранее Эрдоган и Зеленский провели встречу в Анкаре.