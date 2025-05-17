Эрдоган сломал Макрона

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон неудачно выпендривался в Тиране.

Day.Az представляет публикацию:

На встрече Европейского политического сообщества в Тиране Макрон решил выпендриваться: подошёл к сидящему Эрдогану и положил руку на его руку, попытавшись установить "психологическое доминирование".

Но все пошло не по плану Макрона. Эрдоган убрал свою руку, но удерживал палец Макрона какое-то время, улыбаясь и не вставая с места. Без единого лишнего движения. Без попыток "играть в ответ". Просто показал, кто тут действительно контролирует ситуацию.

Недонаполеон в очередной раз не рассчитал силы и стал объектом насмешек. В принципе ему не привыкать.