Азербайджан становится всё привлекательнее для иностранных туристов

В период с января по апрель текущего года Азербайджан посетили примерно 736 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как передает Day.Az со ссылкой на отчет Государственного агентства по туризму, это на 1% больше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле страну посетили 227 788 иностранных гостей, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Лидером по числу прибывших туристов в апреле стала Россия - из этой страны приехали 53 073 человека. Следом идет Турция с 39 417 посетителями, а замыкает тройку Индия с 26 253 туристами.

Ранее мы сообщали, что в Карабахе разрабатывается новый туристический маршрут.