В Карабахе разрабатывается новый туристический маршрут

В Азербайджане планируется разработка туристического маршрута "Путь Победы" (Zəfər Yolu).

Как передает Day.Az, об этом в субботу в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Было отмечено, что на основе разработки туристического маршрута "Путь Победы" и государственно-частного сотрудничества планируется организация однодневных и многодневных туров в Зангиланский, Джебраильский и Губадлинский районы.

"Кроме того, продолжаются работы по созданию туристической инфраструктуры вокруг крепости Шахбулаг и Сарсангского водохранилища, а также работы по развитию туристической инфраструктуры в селе Туг и поселке Гадрут. Таким образом, территории поэтапно подготавливаются к приему туристов", - добавили в Госагентстве.

Ранее мы сообщали, что в рамках программы Великое возвращение расширяются направления поездок граждан Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.