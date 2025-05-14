Расширены маршруты для поездок в Карабах на личном авто

В рамках программы Великое возвращение расширяются направления поездок граждан Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на совместное заявление Государственного агентства по туризму и министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

"С 20 мая 2025 года граждане смогут совершать поездки на личных автомобилях в направлении Агдама, Физули, Ходжавенда, Джебраила, Зангилана, Ханкенди, Ходжалы и Агдере, получив разрешение через портал (www.yolumuzqarabaga.az). Стоит отметить, что ранее через портал можно было получить разрешение только на поездки в города Шуша и Лачин и поселок Суговушан.

Разрешения, оформленные через портал www.yolumuzqarabaga.az, будут действительны в течение 2 дней.

Разрешение можно получить максимум на 9 человек, включая 1 водителя для поездки на личных легковых автомобилях. Под личным транспортом подразумеваются автомобили категории B, зарегистрированные на граждан Азербайджанской Республики. Водители должны ознакомиться с правилами поездки и информацией о безопасности от мин, размещенной на портале www.yolumuzqarabaga.az, а также проинформировать об этом тех, кто отправляется в поездку. После въезда на освобожденные территории и прохождения соответствующей проверки они не должны выходить за пределы маршрута, быть внимательными на развязках и соблюдать правила на протяжении всей поездки.

На портале www.yolumuzqarabaga.az, граждане также могут получить информацию о гостиницах и других местах размещения, работающих в направлениях их поездки",- отмечается в совместном заявлении ведомств.