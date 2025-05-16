Минсельхоз Азербайджана начал сотрудничество с международными организациями в сфере ИИ

Министерство сельского хозяйства Азербайджана начало сотрудничество с международными структурами, занимающимися технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель председателя Агентства аграрных услуг Анар Азимов во время выступления на II Форуме агрономов в рамках государственно-частного партнерства.

Он отметил, что в современном быстро меняющемся мире цифровизация и внедрение ИИ играют важную роль в ускорении и оптимизации рабочих процессов.

"В этом направлении минсельхозом Азербайджана также проводится серьезная работа. Искусственный интеллект имеет большое значение для прогнозирования, особенно в области защиты растений. Эти технологии имеют большое влияние на борьбу с вредителями и их прогнозирование.

Эти технологии окажут существенное влияние как на улучшение услуг в рамках государственного контроля, так и на передачу информации фермерам.

Минсельхоз уже начал сотрудничество с рядом международных организаций в области ИИ и достиг определенных результатов",- добавил он.