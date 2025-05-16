Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества

16 мая в Тиране проходит пленарная сессия открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

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