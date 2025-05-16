https://news.day.az/officialchronicle/1753216.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества - ФОТО 16 мая в Тиране проходит пленарная сессия открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принимает участие в пленарной сессии открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества - ФОТО
16 мая в Тиране проходит пленарная сессия открытия 6-го Саммита Европейского политического сообщества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
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