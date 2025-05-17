Султан Раев высоко оценил вклад Азербайджана в развитие тюркской культуры

Азербайджан играет большую роль как движущая сила тюркского мира, а вклад азербайджанских деятелей в обогащение общей культурной сокровищницы тюркских народов трудно переоценить.

Как передает Day.Az, об этом в интервью журналистам сказал генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев во время участия в презентации произведений всемирно известного писателя и вице-спикера Национального собрания Венгрии Шандора Лежака, состоявшейся в Нахчыванском государственном университете.

По его словам, Нахчыван занимает особое место в культуре и истории тюркского мира.

"Нахчыван - это своеобразный 'золотой мост', соединяющий тюркские народы. Он играет важную роль в политической и исторической жизни Азербайджана. Кроме того, Нахчыван - родина общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Я горжусь тем, что нахожусь здесь. Нахчыван - символ единства тюркского мира", - отметил он.

Султан Раев также подчеркнул, что Азербайджан - это не только важный элемент тюркского мира, но и его локомотив.

"Представители литературы и искусства Азербайджана внесли огромный вклад в формирование и укрепление нашей общей культурной идентичности. Недаром в 2023 году город Шуша был объявлен ТЮРКСОЙ культурной столицей тюркского мира, и в течение всего года именно там проводились ключевые мероприятия. Шуша по праву стала духовным центром тюркской цивилизации", - добавил генсек организации.

Ранее генсек ТЮРКСОЙ посетил памятник "Тюркское шехидство" в Шамахы.