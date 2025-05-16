Азербайджанцы стали больше ездить на автобусе

С начала года азербайджанцы все чаще отдают предпочтение автобусам вместо такси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Агентства наземного транспорта, за январь-апрель 2025 года общественным автобусным транспортом воспользовались 556 миллионов 587 тысяч человек - это на 36 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особенно заметна положительная динамика в столице. Инфраструктурные нововведения, такие как специальные выделенные полосы, сделали поездки на автобусе более быстрыми и комфортными. Средняя скорость транспорта на этих полосах значительно увеличилась, а время в пути по маршрутам сократилось на 12-22 минуты.

На фоне этого спрос на такси начал постепенно снижаться. За первые четыре месяца 2025 года такси воспользовались 25 миллионов 514 тысяч пассажиров - на 26 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2024 года.