К сведению желающих арендовать квартиру

В Баку в рамках механизма аренды с обязательством выкупа представлены еще 157 новых квартир.

Как сообщили Day.Az в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде, в жилом комплексе, расположенном в Бинагадинском районе Баку, на улице Джафара Хандана, ежемесячная плата за жилье начинается от 954 манатов.

Новые квартиры будут доступны для выбора с 15:00 23 мая 2025 года. Граждане могут ознакомиться со списком жилых помещений по этой ссылке.

Прием заявлений и подбор жилья осуществляется посредством системы электронной ипотеки и кредитного гарантирования, интегрированной в портал электронного правительства (e-gov.az).

Подробную информацию можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az) и на официальном канале в YouTube (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре "1549".

Отметим, что на данный момент заключено 6978 договоров аренды в рамках механизма аренды с обязательством выкупа.