Неожиданное завершение премьеры спектакля в Баку

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре прошла не просто премьера, а настоящий вечер сюрпризов и эмоций! Спектакль "Будущее, которое создаёт мечта", поставленный к 90-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (1935 -2016), завершился овациями, а также... предложением руки и сердца прямо на сцене, сообщает Day.Az.

История, основанная на рассказах Максуда Ибрагимбекова, - трогательный рассказ о Тиме и его друзьях, о подростковой дружбе, первой любви, надеждах и выборе пути. Юность в этом спектакле - не просто фон, а живая, яркая энергия, щедро приправленная искренним юмором и теплотой. Это спектакль-ностальгия, спектакль-письмо самому себе из прошлого.

И когда финальные аплодисменты уже наполняли зал, зрителей ждал неожиданный поворот, будто вырванный из сценария романтической комедии. Молодой актёр Рашад Алияров вышел вперёд - и прямо на сцене сделал предложение своей коллеге по спектаклю Диляре Назаровой. Её "Да!" слилось с овациями зала, а трепетный момент стал кульминацией вечера, о котором ещё долго будут говорить в театральных кругах.

Постановка воплотилась в жизнь благодаря режиссёру Рауле Турккан, сценарию и музыкальному оформлению заслуженного работника культуры Владимира Неверова, декорациям Мустафы Мустафаева, костюмам Ольги Аббасовой и хореографии заслуженной артистки Нигяр Рзаевой.

В спектакле блистали: заслуженные артистки Инна Имранова, Милана Соколенко, а также Тамерлан Абдуллаев, Джохар Абдуллаев, Руслан Павлов, Сабина Асим, Тамилла Абуталыбова, Айлин Турккан, Самира Рагимова, Сяма Велиева и, конечно, главные герои романтической сцены - Рашад Алияров и Диляра Назарова.

Театр снова напомнил: сцена - это не только искусство, но и место, где возможно всё. Любовь со сцены - и навсегда!

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