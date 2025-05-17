https://news.day.az/tourism/1753535.html Турист украл кольцо с пальца спящего посетителя ресторана в Сочи - ВИДЕО В Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания. Турист из Тувы заметил спящего за столиком мужчину.
Турист украл кольцо с пальца спящего посетителя ресторана в Сочи - ВИДЕО
В Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания. Турист из Тувы заметил спящего за столиком мужчину. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся.
Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.
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