Турист украл кольцо с пальца спящего посетителя ресторана в Сочи

В Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Сочи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в одном из ресторанов быстрого питания. Турист из Тувы заметил спящего за столиком мужчину. Он убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся.

Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.