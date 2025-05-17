Имитация прогресса в Армении

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

На днях Армения окончательно вошла в историю. К сожалению, не в ту, которую пишут учёные. Скорее в ту, которую по ночам сочиняют армянские поэты-алконавты, уткнувшись в пустой стакан из-под тутовки. В Ереване прошла конференция, где Европа с наивной влюблённостью вручала Армении очередной лавровый венок - на этот раз, сделанный из биоразлагаемого пластика и политый экологическим сиропом.

На трибуну вышел человек, чьё имя звучит как греческий миф о потерянном здравомыслии - Василис Марагос. Он сообщил присутствующим, что: "Биоразнообразие - это не только природа. Это также устойчивость, здоровье и будущее благополучие".

Зал вяло зааплодировал. Один чиновник даже прослезился и громко прочистил нос - правда, позже выяснилось, что это была реакция на цену бизнес-ланча в буфете.

Так началось главное экособытие года - цирк с фильтром Instagram и декорациями из PowerPoint. На фоне пластиковых лебедей и баннеров с надписью "Green Armenia 2030", начался спектакль под названием "Как имитировать экологию и остаться при бюджете".

Первым на сцену вышел снежный барс. Вернее, ребёнок в костюме снежного барса, олицетворяющий "экологическое наследие". Следом вышел рак - символ водных ресурсов. Диалог между ними звучал бы так, если бы им дали микрофон:

- Ты кто?

- Я исчезающий вид.

- А я уже исчез.

За кулисами обсуждали куда более живучие виды - чиновников, грантоедов и консультантов по устойчивости. Один из них, профессор из Амстердама, заявил: "Армянская дудук-музыка - мощнейший инструмент экологического просвещения".

Это правда. После третьего куплета у аудитории начинается тяжёлый приступ фотосинтеза. Кто-то даже закричал "Вива грин Армения, слюши!", попытался залезть на фикус и пустить корни.

По официальным данным, ЕС выделил 36 миллионов евро на армянское биоразнообразие. Не в смысле "разнообразия биосферы", а в смысле разнообразия того, как можно красиво и бестолково потратить деньги. Среди достижений:

- 94-страничная стратегия по управлению полевыми цветами в горной зоне;

- проект "Зелёный Армянский Горизонт" (финансирование есть, горизонта нет);

- и, конечно же, VR-центр для наблюдения за бабочками, которых не существует, но зато шлем китайский, а деньги - европейские.

Это и называется современным экологическим прорывом - бабочка умерла, но аватар её бессмертен.

Знаете, какой объект стал невидимым героем конференции? Озеро Севан. Оно, как истинный биоучастник, не могло присутствовать, потому что у него началась аллергия на сточные воды. В 2024 году оно дважды выплюнуло сероводород - явление, обычно свойственное армянским солдатам во сне, химзаводам, но в Армении и природа с характером.

Под шум аплодисментов, никто не спросил: а не стоит ли часть 36 миллионов евро потратить на фильтр? Ответ прост: зачем фильтр, когда есть инфографика с зелёными стрелочками?

Министр окружающей среды Армении Романос Петросян стоял на сцене с лицом человека, который подписал всё, что ему подложили, а потом начал верить в написанное. Он радостно рассказал о:

- "цифровом мониторинге лесов",

- "дронах устойчивости",

- и планах построить эко-деревню на бывшем урановом руднике.

Дроны, к слову, уже пытались найти 2300 гектаров леса, исчезнувших в Лори в 2024 году. К сожалению, они улетели в Турцию, где, по слухам, начали курсы массажа.

В середине конференции произошло нечто по-настоящему судьбоносное - было подписано Коммюнике по устойчивому водному управлению. Документ величественный, как рукопись напившегося вусмерть попа Мкртыча на берцовой кости барана. Проблема только в одном: язык этого коммюнике способен расплавить мозг даже у опытного переводчика ООН.

Вот лишь одна цитата: "Армения берёт на себя обязательство развивать инклюзивную, многовекторную, транссекторальную модель водного суверенитета на основе зелёной инновационной парадигмы".

Дословно: ара, мы и дальше будем копать ямы и называть их экосистемами, вах!

На фоне этой лингвистической казуистики как-то теряются незначительные детали:

- 40% водопроводов - родом из СССР, и всё ещё дружат с трубами Брежнева

- 65% воды просто уходит в землю. Но это, конечно, "ренатурализация"

- Севан то бурлит сероводородом, то тихо деградирует, изображая кислотное болото

Но ведь главное - "обязательство"! В конце концов, кто мы такие, чтобы спорить с PowerPoint, утверждённым в Брюсселе?

Романос Петросян - человек с лицом чиновника, случайно прочитавшего текст своего выступления на обратной стороне листа. Он рассказал публике, как:

- Армения внедрит цифровой мониторинг лесов (даже если лесов не осталось)

- дроны будут летать над горными массивами (возможно, для того, чтобы пересчитать коз)

- и начнётся новая эра экопросвещения через TikTok и дрожащую надежду

Особенно трогательным был момент, когда он упомянул, что исчезновение лесов - "естественный процесс". Видимо, бензопила в руках депутата Вардана Мартиросяна - это и есть новое определение природы.

Когда речь зашла о деньгах, зал вздохнул. Впереди маячила возможность вновь получить финансирование, пластмассовые дипломы и шведские кураторши по биоразнообразию.

Один из докладчиков предложил построить на месте старого уранового рудника "Эко-деревню будущего". Там дети смогут сажать деревья прямо в радиоактивный песок. Это называется "экологический интерактив". Возможно, через 50 лет на этом месте вырастет дерево с двумя кронами и хромосомами, танцующими лезгинку.

Модератор с воодушевлением воскликнул: "Мы должны соединить цифровой Север и глобальный Юг в Армении!"

Никто не понял, о чём речь, но прозвучало мощно. Примерно как "Да здравствует всеобщее фотосинтетическое братство с прогибом через трансформатор!".

Посол ЕС Василис Марагос - человек, который произносит каждую фразу так, будто читает её с задней обложки отчёта ЕБРР. Он сказал: "ЕС горд поддерживать Армению как надёжного партнёра в экологической трансформации региона".

Эту фразу можно написать золотыми буквами на стене саркастического мавзолея. Причём на той самой стене, за которой дымит карьер с тяжёлыми металлами, тихо отравляя ручей, выбранный для участия в проекте по "ренатурализации малых водоёмов".

Кстати, ручей уже умер. Но в мире грантов смерть - не препятствие. Главное, чтобы форма была подана вовремя.

На следующий день, не дожидаясь похмелья от канапе с био-руколой, министр экологии открыл Центр устойчивого развития. Здание было построено по всем правилам "зелёной грантовой симфонии" - с солнечными батареями, которые не вырабатывали энергию, потому что были установлены на северной стороне здания.

Инженер проекта оправдывался:

- Мы исходили из эстетики.

- А свет?

- А свет - это метафора.

Центр был профинансирован ЕС, Японией, Ватиканом и Фондом Неизвестного Спонсора, представленным на мероприятии флешкой с логотипом "Инновации. Надежда. Пиксели". И вот - момент истины. Торжественно, как будто вручает ключи от ковчега, посол ЕС Марагос вручил армянским школьникам "Зелёную хартию будущего". Документ сиял, переливаясь на свету, как карбонат кальция на свалке пластиковых иллюзий. Бумага - ламинированная. Чернила - устойчивые. Смысл - отсутствует.

Пластиковые растения в конференц-зале затаили дыхание. Один даже прослезился - то ли от умиления, то ли от протекающего кондиционера. Флора из полиэтилена как будто почувствовала, что в этой комнате она - последний свидетель искренности.

Тем временем в зале завоняло... не экологической ответственностью, а шведским фуршетом.

Салат из микрозелени - хрупкий, как обещания министров - источал аромат: нотки глобального отчаяния, лёгкий шлейф немытых носков и лёгкая кислинка евроинтеграции. Всё без мяса. Также - без смысла.

На стене над подносами с био-фалангою стояла надпись, высеченная, видимо, в параллельной реальности: "Углеродный ноль - наше всё!"

Под этой надписью, урча, пыхтя и едко дымя, надсадно тарахтел дизельный генератор марки "GreenFuture-666". Он с отчаянием в двигателе пытался осветить будущее Армении. И, надо сказать, делал это довольно метафорически.

Каждому участнику вручали Сертификат "Зелёного соучастника", подтверждающий, что данный гражданин:

- успешно отсидел сорок минут с выражением глобальной озабоченности;

- сделал селфи на фоне пластиковой лисы;

- и не спал во время слов "многоуровневая водная инклюзия".

В довесок - тканевая сумка с логотипом "EcoArmenia2030", изготовленная в Китае и завёрнутая в отдельный пластиковый пакет, "чтобы не намокло".

А на выходе, где уже начинался вечер и исчезала мобильная связь, осталась одна - последняя - по-настоящему честная вещь во всей этой симфонии имитации.

Каменная табличка, одиноко стоящая у обмелевшего, как надежда, источника: "Здесь когда-то текла вода. Но потом пришёл устойчивый прогресс. И подписал меморандум".