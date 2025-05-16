Иран впервые вынужден вести переговоры под угрозой применения силы США

Администрация Соединенных Штатов полагает, что иранские власти впервые вынуждены вести переговоры по своей ядерной программе под угрозой значительного давления со стороны Вашингтона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Морган Ортэгус в эфире телеканала Fox News.

"На второй неделе своего президентства Дональд Трамп вернулся к кампании максимального экономического давления на Иран. Это была политика его первой администрации, во время которой он заявил, что при нем Иран никогда не получит ядерное оружие. Что очень важно, <...> впервые Иран вынужден вести переговоры под реальной угрозой применения силы, реальной угрозой давления. Президент Трамп, безусловно, заявил, что хочет мирного урегулирования", - сказала дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.

Она подчеркнула, что американский лидер не считает военный вариант первостепенным в этом деле. "Однако он оставляет все варианты на рассмотрении, и именно поэтому вы слышали, как он сказал <...>, что Иран должен отнестись к этому серьезно. Знаете, в какой-то момент режим в Иране должен будет больше заботиться об иранском народе, чем о своих террористических пособниках, чем о создании оружия, которое только полностью дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке", - добавила Ортэгус.

Потенциальное получение Ираном ядерного оружия она назвала "сценарием судного дня для [американских] союзников и друзей на Ближнем Востоке". "Мы пытаемся убедить их (иранские власти - прим. ТАСС) в том, что у их народа есть лучшее и светлое будущее", - заключила дипломат.

США и Иран при посредничестве Омана провели четыре раунда переговоров по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана. Первый из них прошел 12 апреля в столице Омана Маскате, второй - 19 апреля в Риме, третий и четвертый - 26 апреля и 11 мая снова в оманской столице. Иранскую делегацию на консультациях возглавлял глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.