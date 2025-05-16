Стала известна дата очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 23 мая.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на заседании парламента, состоявшемся 16 мая.