В Агджабеди преданы земле останки шехида Первой Карабахской войны

Идентифицированные останки шехида Мириша Рустамова, считавшегося пропавшим без вести в Первой Карабахской войне, перезахоронены на Аллее шехидов в городе Агджабеди. Ранее он был похоронен в Физулинском районе как неизвестный шехид.

Как сообщает Day.Az, церемония прощания с шехидом прошла в доме, где живет его семья, были совершены джаназа-намаз, прочитаны молитвы за упокой душ шехидов.

Затем останки шехида доставили на Аллею шехидов в городе Агджабеди. На церемонии погребения присутствовали члены семьи шехида, его близкие и соратники, а также руководители Исполнительной власти Агджабединского района, правоохранительных органов, ветераны, члены семьи шехидов, представители общественности.

Останки шехида были преданы земле под звуки залпового огня. Трехцветный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, передан брату шехида.

Отметим, что Рустамов Мириш Мухаммед оглу родился в 1973 году в городе Агджабеди. Участвовал в боях в Физулинском районе во время Первой Карабахской войны. Пропал без вести 23 августа 1993 года в направлении села Кюрдмахмудлу Физулинского района.