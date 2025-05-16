В Азербайджане подготовлена законодательная инициатива для профразвития медработников

Министерство здравоохранения подготовило новую законодательную инициативу для медицинских работников. Согласно проекту, врачи и медперсонал смогут выбрать один из двух вариантов: набрав 250 кредитных баллов, по 50 кредитных баллов каждый год, в течение 5 лет продолжить непрерывное профессиональное обучение, или же периодически сдавать сертификационный экзамен.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая в Милли Меджлисе в ходе обсуждения проекта изменений в "Правила аттестации лиц, занимающихся медицинской или фармацевтической деятельностью или желающих заниматься этой деятельностью", представленного министерством здравоохранения в комитет здравоохранения парламента.

Министр сообщил, что медицинские работники, не сдавшие экзамен, в течение 6-ти месяцев сохранят свои рабочие места и зарплату. За это время они смогут полностью сосредоточиться на пересдаче.

"Кредитные баллы непрерывного профессионального развития могут быть накоплены за счет научно-образовательной или практической деятельности медработника. Мероприятия, в которых необходимо принять участие, и аккредитованные программы повышения квалификации будут определены Научно-медицинским советом министерства здравоохранения и опубликованы на официальном сайте минздрава. В настоящее время в этом направлении ведется работа над проектами двух основных нормативных документов - "Правил аккредитации мероприятий по повышению квалификации" и требований к кредитным эквивалентам", - отметил Теймур Мусаев.