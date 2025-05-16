Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о биологических лабораториях в Армении.

Первые биологические лаборатории, финансируемые Соединёнными Штатами Америки, начали появляться на территории Армении в начале 2010-х годов. Формальным основанием для их создания стали соглашения, подписанные между Министерством здравоохранения Армении и Министерством обороны США, в частности - с Агентством по снижению угроз (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), работающим в рамках Программы снижения биологической угрозы (Biological Threat Reduction Program, BTRP). Эти договорённости закреплялись меморандумами и протоколами, в которых содержались положения о передаче лабораторного оборудования, подготовке кадров и предоставлении грантов на исследования в области биологической безопасности.

Согласно данным, полученным из открытых источников и утечек, общий объём инвестиций США в армянские биологические объекты с 2011 по 2025 год превысил 50 миллионов долларов. Эти средства направлялись через DTRA, а также с участием подрядных организаций, таких как CH2M Hill, Battelle Memorial Institute, Black & Veatch и MRIGlobal, хорошо известных по работе на объектах двойного назначения в других постсоветских странах.

В посольстве США в Армении, в частности, заявили: "В Армении нет американских биологических лабораторий. Агентство по уменьшению угроз Министерства обороны США (DTRA) оказало некоторую помощь правительству Армении в плане ремонта лабораторий, находящихся у нее на балансе".

Напомним, что в 2016 году при финансировании МО США в Армении открылись три лаборатории - в Ереване, в Гюмри и в Иджеване. Сегодня, по данным экспертов их число достигло 13. После их открытия в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории являются объектами двойного назначения и могут быть использованы в военных целях для создания и производства биологического оружия. На создание референс-лаборатории в Ереване МО США выделило $15,5 млн, а общий объем финансирования составил $18 млн.

В Ереване, для полного строительства референс лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов Министерства сельского хозяйства РА было вложено $4,1 млн, а на ремонтирование референс лаборатории "Национального центра по контролю и профилактике заболеваний" Минздрава Армении правительством США было вложено $9,8 млн., обеспечив сейсмическую устойчивость здания и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн. для обеих лабораторий было выделено на приобретение нового оборудования и мебели.

Примечательно, что Москва и Ереван анонсировали начало работы над документом о допуске российских специалистов на американские биолаборатории в РА еще в 2018 году. Более того, 11 ноября 2019 года в Ереване главами МИД Армении и России на совместной пресс-конференции было сообщено о завершении работы в этом направлении, и ожидании согласования документа на межведомственном уровне в двух странах. Однако, после этого все разговоры по этому вопросу затихли.

Для поддержания лабораторий США тратят огромные средства. Например, в Украине они потратили 200 млн. долларов (количество биолабораторий на Украине составляет более 30-ти единиц), в Грузии - более 150 млн долларов, а в Казахстане - более 130 млн. долларов. В Армении в эти лаборатории было инвестировано более 25 млн долларов. Они действуют в Ереване, Гюмри, Ванадзоре, Иджеване и других областях республики. Бюджет "Биологической программы совместного участия" составляет 2,1 млрд долларов, и финансируется американским Агентством по снижению угрозы безопасности (DTRA).

География объектов и их подчинённость

По данным на 2025 год, в Армении функционирует 13 биологических лабораторий, созданных при организационно-финансовом участии Министерства обороны США через Агентство по снижению угроз (DTRA). Структура этих объектов представляет собой сочетание центрального исследовательского узла в столице и сети региональных лабораторий, распределённых по всей территории страны.

Центральная референс-лаборатория в Ереване (CRL)

Местоположение:

Ереван, в административных границах Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Армении (ՆՀԱԿ, NCDC).

История создания:

Центральная референс-лаборатория была введена в эксплуатацию в 2016 году при прямом участии DTRA и подрядчика Black & Veatch, в рамках Программы снижения биологических угроз (BTRP). Первоначальный проект предусматривал строительство объекта класса биологической защиты BSL-2/3, а также внедрение американских стандартов хранения, идентификации и изучения высокопатогенных микроорганизмов.

Функциональные задачи:

Официально - диагностика инфекционных заболеваний, эпидемиологический мониторинг, исследование зоонозных и трансграничных патогенов, архивирование штаммов. В структуре лаборатории имеется изолированное хранилище с системой двухконтурной биозащиты, автономная вентиляция и возможность хранения образцов сроком до 25 лет.

Подчинённость и кадровый состав:

По заявлениям властей Армении, лаборатория находится под юрисдикцией Министерства здравоохранения и действует согласно внутреннему биомедицинскому законодательству. Однако с 2016 по 2020 год штат лаборатории, по данным, опубликованным в Armenian Weekly и Hetq.am, включал постоянно пребывающих американских специалистов, в том числе бывших военных эпидемиологов, микробиологов и биоинженеров. Обучение местных кадров проходило в Грузии, Украине и США, по программам, координируемым Battelle Memorial Institute и CH2M Hill.

С 2020 года, по утверждениям Министерства здравоохранения, все объекты переданы в полное распоряжение армянской стороны, однако технические протоколы, базовые регламенты работы, а также программное обеспечение для биоинформатики и безопасности продолжают базироваться на системах, поставленных США. Это вызывает сомнения в реальном уровне автономности лаборатории.

Дополнительные лаборатории в Ереване

В столице также расположены ещё два объекта, функционирующих на базе:

Института молекулярной биологии НАН РА - используется как вспомогательный центр хранения генетических образцов;

Медицинского университета имени Мхитара Гераци - лаборатория, ориентированная на клиническую диагностику, участвовала в проектах, связанных с исследованием коронавирусных и респираторных патогенов в 2020-2022 годах.

Региональные биолаборатории: структура и размещение

Вне столицы действует не менее 10 лабораторий, включая следующие ключевые точки:

Гюмри (Ширакская область):

- Лаборатория класса BSL-2, расположенная вблизи школы №5, на базе бывшего санэпиднадзора.

- Получила финансирование DTRA в 2014 году.

- Фокус: зоонозные инфекции, ветеринарно-санитарный надзор. Ванадзор (Лорийская область):

- Оборудована в 2015 году.

- Специализация: респираторные инфекции, лабораторный мониторинг антропозоонозов. Иджеван (Тавушская область):

- Лаборатория, ориентированная на трансграничный патоген-контроль, в связи с близостью к грузинской границе. Мартуни (Гегаркуникская область):

- Центр регионального биологического надзора. Фиксировались вспышки АЧС (африканской чумы свиней). Сисиан (Сюникская область):

- Участник программ по эпидемиологическому надзору в приграничной зоне с Ираном. Ехегнадзор, Арташат, Горис, Спитак, Армавир - дополнительные лаборатории, модернизированные в рамках соглашений между DTRA и правительством Армении.

Каждая из этих лабораторий оснащена оборудованием, поставленным через американские каналы, включая системы хранения патогенов (CryoSafe), микробиологические станции BioFire, биозащитные капсулы GermFree и системы генетического секвенирования, лицензированные в США.

Споры о юрисдикции и суверенитете

Армянские власти регулярно утверждают, что с 2020 года все объекты функционируют под полным контролем национальных институтов, однако:

Армянские НПО (например, "Журналистская альтернатива" и "Права и прозрачность") заявляют, что доступ к внутренней документации лабораторий ограничен;

(например, "Журналистская альтернатива" и "Права и прозрачность") заявляют, что доступ к внутренней документации лабораторий ограничен; Российские и иранские аналитики настаивают на сохранении элементов внешнего управления: по их данным, часть лабораторных протоколов и систем удалённого контроля до сих пор связана с зарубежными дата-центрами;

настаивают на сохранении элементов внешнего управления: по их данным, часть лабораторных протоколов и систем удалённого контроля до сих пор связана с зарубежными дата-центрами; Журналисты-расследователи (Hetq, Sputnik Armenia) выявили, что даже после 2021 года сотрудники американских подрядных организаций присутствовали на ротационной основе в нескольких объектах.

Таким образом, несмотря на декларации о полной передаче юрисдикции, вопрос реального контроля над армянскими биолабораториями остаётся открытым. В условиях высокой секретности, ограниченного доступа и непрозрачного финансирования эти объекты продолжают вызывать опасения у общественности, соседних государств и международных организаций, занимающихся вопросами биологической безопасности.

Заявленные функции и реальные практики

Целью работы лабораторий декларируется "мониторинг патогенов", "повышение эпидемиологической устойчивости" и "борьба с трансграничными инфекциями". Однако специфика работы, ограниченный доступ к информации, непрозрачность отчётности и участие американских военных специалистов вызывают серьёзные подозрения в использовании объектов не только для мирных целей.

Ряд экспертов в сфере биобезопасности отмечает, что структура и протоколы армянских лабораторий идентичны тем, что используются в рамках проектов BTRP на Украине, в Казахстане, Грузии и Азербайджане. Некоторые исследователи - в частности, российский военный аналитик Игорь Никулин и армянский политолог Ара Саакян - прямо заявляли о возможности функционирования этих центров как платформ для двойных биологических исследований.

Реакция армянских властей и общества

Армянское правительство официально заявляет о полной прозрачности и исключении любой деятельности, нарушающей Конвенцию о запрещении биологического оружия (КБТО). Однако с 2016 года неоднократно публиковались материалы в местных СМИ, в том числе в изданиях Yerkir, Hraparak, Iravunk, в которых сотрудники бывшего Минздрава и Минобороны Армении выражали обеспокоенность ограниченным уровнем контроля со стороны национальных институтов.

В 2020 году бывший министр обороны Армении Сейран Оганян заявил в интервью телеканалу ArmNews:

"Мы фактически отдали контроль над эпидемиологическим мониторингом внешним подрядчикам. Это не просто технический вопрос - это вопрос национального суверенитета".

В 2022 году общественные организации, такие как "Айастан Азатутюн" и "Журналистская альтернатива", пытались получить доступ к бюджетной документации, касающейся биолабораторий, однако запросы были отклонены как "содержащие сведения, ограниченные к распространению". Это лишь усилило общественное недоверие.

Биологические лаборатории в Армении: американское наследие и геополитическая угроза

Критики армянских биологических лабораторий - как внутри страны, так и за её пределами - указывают на целый ряд тревожных факторов:

Закрытость объектов. Несмотря на то, что официально они находятся под контролем армянских структур, в большинстве лабораторий доступ ограничен, а отчётность непрозрачна. В отличие от гражданских медучреждений, эти лаборатории не публикуют открытые отчёты о деятельности, а информацию о типах патогенов, с которыми они работают, крайне сложно получить даже через депутатские запросы. Участие американских военных подрядчиков. Как и в случае с лабораториями на Украине, в Армении активно действовали подрядные структуры, связанные с Пентагоном, в частности CH2M Hill, Battelle Memorial Institute, Metabiota - все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях, включая материалы Project Syndicate, The Grayzone и Politico, как элементы более широкой системы контроля за эпидемиологической ситуацией в зонах интересов США. Нарушения международных норм. По мнению экспертов, размещение лабораторий вблизи школ, университетов и жилых массивов (как в Гюмри и Ванадзоре) противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Международной санитарной регламентирующей комиссии при ООН, в частности Резолюции WHA58.29 (2005), регламентирующей размещение лабораторий высокой степени биологической опасности. Аналогии с Украиной. После начала войны в 2022 году Россия неоднократно обвиняла США в создании сети секретных биолабораторий в Украине, публикуя документацию о проектах BTRP. В 2023 году аналогичное расследование вёл и Иран, утверждая, что такие же структуры действуют в Грузии и Армении. Несмотря на отсутствие прямых доказательств, озабоченность вызвана совпадениями в архитектуре программ, участниках и протоколах.

Международная позиция

Международные организации, включая ВОЗ, официально не делали резких заявлений по поводу армянских лабораторий. Однако в 2021 году представитель Европейского офиса ВОЗ заявил, что "все объекты, связанные с обработкой высокопатогенных биологических агентов, подлежат регулярному международному аудиту и должны иметь открытую документацию". До настоящего времени подобного аудита в Армении публично зафиксировано не было.

МИД России неоднократно выражал обеспокоенность деятельностью этих лабораторий. Так, в 2022 году глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла на заседании в Госдуме:

"Армения фактически стала транзитной площадкой для реализации элементов биологических программ, финансируемых Пентагоном".

С другой стороны, Госдепартамент США на регулярной основе заявляет, что все биолаборатории в странах-партнёрах "направлены исключительно на укрепление эпидемиологической устойчивости", и отрицает наличие программ двойного назначения.

Утечки, инциденты и вспышки заболеваний

Начиная с 2017 года, на территории Армении и в приграничных районах Грузии и Азербайджана были зафиксированы случаи вспышек редких или нетипичных для региона заболеваний:

В 2018 году в Гегаркуникской области была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней , вызвавшая массовый падёж животных.

, вызвавшая массовый падёж животных. В 2019 и 2023 годах фиксировались случаи сибирской язвы в Армавирской и Лорийской областях.

в Армавирской и Лорийской областях. В 2024 году вблизи Гюмри в армянских СМИ обсуждался случай "острого неизвестного заболевания" у двух сотрудников местной лаборатории - власти назвали его "аллергической реакцией", однако доступ к информации был закрыт.

Несмотря на отсутствие доказанной связи с деятельностью лабораторий, эксперты указывают на совпадения по месту и времени вспышек. Внутри Армении эти эпизоды подробно не расследуются, а доступ к документации ограничен.

Геополитический выбор Армении и стратегический контекст

Выбор Армении в качестве площадки для реализации программ BTRP не случаен. Страна находится в непосредственной близости от Ирана, Турции, Азербайджана и Грузии - всех государств, представляющих повышенный интерес с точки зрения геополитической архитектуры Южного Кавказа.

С момента подписания военно-биологических соглашений с США, Ереван сделал ставку на углубление отношений с Западом в области "мягкой безопасности". Это обеспечивало финансовые вливания, техническую поддержку и политическое покровительство, особенно после событий в Карабахе. Однако подобное сближение с США через инфраструктуру биологических лабораторий усилило подозрения со стороны России, Ирана и даже Турции, несмотря на их антагонизм между собой.

Армения оказалась в положении "геополитического буфера", где биолаборатории превратились не только в медицинскую, но и в стратегическую инфраструктуру, через которую проецируется американское влияние в регионе.

Деятельность биологических лабораторий в Армении, несмотря на формальные декларации о прозрачности и суверенитете, остаётся зоной высокой секретности, внешнего контроля и потенциальных рисков. В условиях растущего недоверия между мировыми державами, наличие подобных объектов на постсоветском пространстве требует:

международного аудита и проверки на соответствие Конвенции по биологическому оружию;

обеспечения открытости перед общественностью и парламентским контролем;

строгого соблюдения географических и санитарных стандартов при размещении;

публичной отчётности о типах патогенов и целях исследований.

Пока всё это отсутствует, армянские лаборатории - это не только вопрос здравоохранения, но и часть большой геополитической игры.