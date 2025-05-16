В Хорватии отметили успешное сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере

Сотрудничество в сфере нефти и газа между Хорватией и Азербайджаном весьма плодотворное.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил журналистам накануне 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Во время моих недавних визитов в Баку на COP29 и ранее были подробно обсуждены вопросы энергетического сотрудничества", - сказал он.