https://news.day.az/economy/1753177.html В Хорватии отметили успешное сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере Сотрудничество в сфере нефти и газа между Хорватией и Азербайджаном весьма плодотворное. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил журналистам накануне 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
В Хорватии отметили успешное сотрудничество с Азербайджаном в нефтегазовой сфере
Сотрудничество в сфере нефти и газа между Хорватией и Азербайджаном весьма плодотворное.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом премьер-министр Республики Хорватия Андрей Пленкович заявил журналистам накануне 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране.
"Во время моих недавних визитов в Баку на COP29 и ранее были подробно обсуждены вопросы энергетического сотрудничества", - сказал он.
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