Франция покинула еще одну военную базу в Африке

Франция завершила вывод своего военного контингента с третьей базы в Сенегале, и планируется, что все военнослужащие покинут страну к лету.

"Французская сторона передала сенегальской стороне базу в районе Контр-Амираль-Проте, расположенную в порту Дакара", - говорится в сообщении посольства республики в африканской стране, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Там добавили, что оставшиеся базы будут возвращены к лету 2025 года в соответствии с согласованным графиком.

В январе прошлого года во Франции приняли решение в скором времени сократить военное присутствие на французских базах в Габоне, Сенегале и Кот-д'Ивуаре. Отмечается, что для "обеспечения прежнего уровня безопасности в регионе Париж будет усиливать взаимодействие с американскими представителями".