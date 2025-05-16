https://news.day.az/officialchronicle/1753170.html Президент Ильхам Алиев провел неформальную встречу с премьер-министром Армении в Тиране - ФОТО - ВИДЕО Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Президент Ильхам Алиев провел неформальную встречу с премьер-министром Армении в Тиране - ФОТО - ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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