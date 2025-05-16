Президент Ильхам Алиев провел неформальную встречу с премьер-министром Армении в Тиране

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел неформальную беседу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях 6-го Саммита Европейского политического сообщества в Тиране, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.