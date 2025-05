Nintendo бесплатно улучшит старые игры на Switch 2

Nintendo объявила, что часть игр с консоли Nintendo Switch получит улучшенные версии для Switch 2 бесплатно. Об этом сообщает портал DTF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что обновление в этих играх повысит разрешение, производительность и добавит интеграцию новых функций, включая GameChat и Game Share. Однако компания не уточнила точные параметры частоты кадров обновленных проектов.

Так, с 5 июня, одновременно с началом продаж Nintendo Switch 2, будут обновлены такие тайтлы, как ARMS, Big Brain Academy: Brain vs. Brain, Captain Toad: Treasure Tracker, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, Game Builder Garage, New Super Mario Bros. U Deluxe, Pokemon Scarlet and Violet, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom и The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Nintendo Switch 2 поступит в продажу 5 июня по цене от $450 (около 36,3 тыс. руб.). За производительность гибридной консоли Nintendo отвечает кастомный чип Nvidia T239, дополненный графическим чипом с архитектурой Ampere с поддержкой технологии DLSS, а также 12 ГБ оперативной памяти.