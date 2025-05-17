https://news.day.az/hitech/1753394.html OpenAI представила инструмент для упрощения работы разработчиков Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила предварительную версию своего инструмента Codex, предназначенного для выполнения задач программирования с использованием искусственного интеллекта, сообщили в компании, передает Day.Az.
OpenAI представила инструмент для упрощения работы разработчиков
Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила предварительную версию своего инструмента Codex, предназначенного для выполнения задач программирования с использованием искусственного интеллекта, сообщили в компании, передает Day.Az.
В компании отметили, что Codex сможет выполнять несколько задач одновременно, включая написание программного кода, его отладку, запуск тестов и ответы на вопросы.
Сообщается, что инструмент основан на модели codex-1 (версии o3, адаптированной для разработки ПО) и будет доступен пользователям ChatGPT на тарифах Pro, Team и Enterprise.
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