OpenAI представила инструмент для упрощения работы разработчиков

Американская компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, представила предварительную версию своего инструмента Codex, предназначенного для выполнения задач программирования с использованием искусственного интеллекта, сообщили в компании, передает Day.Az.

В компании отметили, что Codex сможет выполнять несколько задач одновременно, включая написание программного кода, его отладку, запуск тестов и ответы на вопросы.

Сообщается, что инструмент основан на модели codex-1 (версии o3, адаптированной для разработки ПО) и будет доступен пользователям ChatGPT на тарифах Pro, Team и Enterprise.