https://news.day.az/officialchronicle/1753196.html Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с премьер-министром Чехии Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с премьер-министром Чехии
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране.
Новость обновляется
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