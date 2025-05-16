Президент Ильхам Алиев встретился в Албании с премьер-министром Чехии

Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране.

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