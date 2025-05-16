В Азербайджане утверждён генплан развития города Гёйтепе

Утвержден "Генеральный план развития города Гёйтепе до 2040 года".

Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.