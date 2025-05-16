https://news.day.az/society/1753266.html В Азербайджане утверждён генплан развития города Гёйтепе Утвержден "Генеральный план развития города Гёйтепе до 2040 года". Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
В Азербайджане утверждён генплан развития города Гёйтепе
Утвержден "Генеральный план развития города Гёйтепе до 2040 года".
Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
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