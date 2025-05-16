Скоропостижная смерть студента АМУ

Скончался студент Азербайджанского медицинского университета.

Как передает Day.Az, сообщение о смерти размещено на официальной странице вуза в социальной сети.

Согласно опубликованной информации, студент второго курса I лечебно-профилактического факультета Рамин Сулейманлы умер после продолжительной болезни.