https://news.day.az/society/1753182.html Скоропостижная смерть студента АМУ Скончался студент Азербайджанского медицинского университета. Как передает Day.Az, сообщение о смерти размещено на официальной странице вуза в социальной сети. Согласно опубликованной информации, студент второго курса I лечебно-профилактического факультета Рамин Сулейманлы умер после продолжительной болезни.
Скоропостижная смерть студента АМУ
Скончался студент Азербайджанского медицинского университета.
Как передает Day.Az, сообщение о смерти размещено на официальной странице вуза в социальной сети.
Согласно опубликованной информации, студент второго курса I лечебно-профилактического факультета Рамин Сулейманлы умер после продолжительной болезни.
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