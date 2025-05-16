В Азербайджане ужесточают наказание за это преступление

Срок наказания за кражу чужого имущества увеличивается.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджана, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно действующему законодательству, наказание за указанное преступление предусматривает от 360 до 480 часов общественных работ, или же исправительных работ на срок до 2 лет, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 2 лет.

Согласно предложенной поправке, за это преступление предусмотрено наказание в виде общественных работ сроком от 360 до 480 часов или исправительных работ на срок до 2 лет, или же ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Это изменение приведет к исключению рассматриваемого преступного деяния из категории преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и оно будет считаться менее тяжким преступлением.

Кроме того, согласно предложенной поправке в УПК, не будет проводиться расследование в форме упрощенного досудебного производства по делу о краже, так как кража исключается из разряда преступлений, не представляющих большой общественной опасности.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.