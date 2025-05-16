Ханкенди, Агдам, Физули и другие города в Карабахе можно будет посетить на личном авто

С декабря 2023 года граждане Азербайджана могут совершать поездки на личных легковых автомобилях на освобождённые от оккупации территории - в Шушу и Суговушан, с апреля 2024 года - в Лачин, соблюдая установленные правила и инструкции на основании разрешений, полученных через портал "Yolumuz Qarabağa". С 20 мая 2025 года граждане смогут на личных легковых автомобилях посетить Ханкенди, Агдам, Физули, Ходжавенд, Джебраил, Зангилан, Ходжалы, Агдере на основании разрешения, полученного через портал "Yolumuz Qarabağa".

Об этом в ответ на запрос Trend сказали в Азербайджанском агентстве по туризму, передает Day.Az.

Было отмечено, что в целях обеспечения доступности территорий соответствующими государственными органами совершенствуется дорожная инфраструктура. Строительство дорог Барда-Агдам, Ахмедагалы-Алыбейли-Нафталан-Агдам, Агдам-Физули, Зефер Йолу, Физули-Гадрут-Джебраил, Физули-Шуша, Зангилан-Губадлы и другие реализуемые проекты дорожно-транспортной инфраструктуры нацелены на комфортное и безопасное путешествие граждан.

Также для организации отдыха туристов, посещающих освобожденные от оккупации города и районы, функционируют гостиницы и объекты общественного питания. В настоящее время к услугам туристов 4 отеля в городе Шуша, 10 - в городе Ханкенди, 2 - в Агдамском районе, по 1 - в Зангиланском и Лачинском районах.

Подчеркнуто, что Государственное агентство по туризму продолжает работу по созданию туристической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Для эффективной организации досуга населения в парке, созданном вокруг водохранилища в поселке Суговушан в октябре 2023 года, проложены пешеходные дорожки вдоль берега, установлены скамьи, беседки, игровая площадка для детей, спортивные сооружения. В парке площадью 7,5 га также созданы туристический информационный центр, кафе, плавучая эстакада, автостоянка.

Наряду с этим, продолжается создание туристической инфраструктуры вокруг крепости Шахбулаг, Сарсангского водохранилища, ведутся работы по туристической инфраструктуре в селе Туг и поселке Гадрут, поэтапно идет подготовка к приему туристов. Государственным агентством по туризму планируется разработать турмаршрут "Дорога Победы" (Зефер Йолу), начиная от Физулинского района, а также организовать однодневные и многодневные туры в Зангиланский, Джебраильский, Губадлинский районы на основе модели государственно-частного сотрудничества.