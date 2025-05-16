Эрдоган отшил подошедшего к нему Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

В албанской столице Тиране открылся 6-й Саммит Европейского политического сообщества - масштабное мероприятие, собравшее почти 50 глав государств и правительств. В центре внимания - глобальные вызовы, вопросы безопасности, миграции и энергетической устойчивости. Всё серьёзно, всё по-взрослому. Но не для всех.

Пока лидеры обсуждали важнейшие темы, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил напомнить о себе, мол "я тоже важный". На опубликованных в соцсетях кадрах, видно как он подходил к мировым лидерам, кривлялся, смеялся, здоровался, строил из себя значимую фигуру. Зрелище было нелепым. Но пиком стал момент, когда Пашинян решил вклиниться в разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Казалось бы, дипломатия - тонкое искусство. Но Пашиняну это не понять.

Подход к Эрдогану выглядел как попытка незваного гостя пробиться к столу почётных. Однако турецкий лидер, вежливо, но холодно отстранился.

Сцена получилась настолько неловкой, что наблюдатели задались вопросом: а понимал ли Пашинян, где находится? Видимо, он всё ещё живёт в иллюзии, что может быть полноправным участником какого-то диалога или региональным игроком.

Саммит продолжился, участники обсуждали будущее Европы. А Пашинян, похоже, вновь оказался на обочине - не только политических процессов, но и элементарного дипломатического приличия. А пока - ещё один конфуз в коллекции армянской внешней политики.