В Албании состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Майей Санду

Президент Ильхам Алиев встретился с Президентом Молдовы Майей Санду в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Албании.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend в Тиране.

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