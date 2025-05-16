В Баку отметили 90-летие со дня рождения Максуда Ибрагимбекова

В кинотеатре CineMastercard Azərbaycan состоялся показ фильма "И не было лучше брата" режиссера Мурада Ибрагимбекова по мотивам одноименного произведения своего отца, выдающегося представителя азербайджанской литературы, народного писателя, лауреата Государственной премии Максуда Ибрагимбекова (11.05.1935 - 22.03.2016, Баку), сообщает Day.Az. Вечер был организован при поддержке Союза кинематографистов Азербайджана.

Выступившие перед показом секретарь Союза кинематографистов Азербайджана, режиссер Олег Сафаралиев, первый секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев поделились воспоминаниями о Максуде Ибрагимбекове, рассказали о его большом вкладе в национальную литературу и кинематограф. Было отмечено, что Максуд Ибрагимбеков является одним из мастеров слова, сыгравшим своей многогранной деятельностью заметную роль в обогащении азербайджанской художественной мысли. Как драматургу, сценаристу и режиссеру, ему принадлежат большие заслуги в развитии азербайджанского кинематографа. Он был очень эрудированным человеком с прекрасным чувством юмора, наделен высокими нравственными качествами. Выразительное изображение национального колорита, привязанность к обычаям и традициям, в частности описание самобытной бакинской среды, являются главными особенностями, характеризующими творчество Максуда Ибрагимбекова.

Режиссер фильма Мурад Ибрагимбеков выразил благодарность за добрую память об отце. На сцену была приглашена творческая группа фильма - председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов, заслуженные артисты Шалала Шахвеледгызы и Назир Рустамов поделились интересными моментами съемочного процесса.

Отметим, что художественный фильм "И не было лучше брата" снят в 2010 году и является совместным производством Азербайджана, России и Болгарии. В нем также снимались Нино Нинидзе, Сергей Пускепалис, Евгений Цыганов, Тимур Бадалбейли, Микаил Микаилов и другие.

По сюжету, история жизни Джалила начинается во время Великой Отечественной войны и заканчивается в семидесятых годах ХХ века. Это история азербайджанской семьи, история взаимоотношений двух братьев, трагическая в своей неразрешимости. Это трагедии человека, которому не дана возможность понять ближнего, ближнего в самом высоком понимании этого слова.

Джалил искренне любил своего младшего брата Симурга, и не было для него человека роднее. Непонимание этого, нежелание понять, приводит к разрушению целого мира, который строил Джалил долгие годы в соответствии со своими принципами и законами своих предков.