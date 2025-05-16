Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Казахстана на 2025 год, в Азербайджан с визитом прибыла делегация, возглавляемая заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана - начальником Национального центра управления обороной генерал-майором Фазылоллой Баденовым.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Сначала гости посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Азербайджана, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Родины, и возложили цветы на их могилы.

В рамках визита делегация побывала в Центре боевого управления министерства обороны, а также на командных пунктах Военно-воздушных и Военно-морских сил.

Гостям был представлен брифинг о повседневной деятельности войск, а также об управлении в условиях кризисных и чрезвычайных ситуаций.

Были даны ответы на интересующие гостей вопросы.

На встречах была подчёркнута важная роль подобных визитов в развитии двустороннего военного сотрудничества", - отмечается в информации ведомства.