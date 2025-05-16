Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

Переговоры между Москвой и Киевом в Стамбуле стали "первым позитивным сигналом" в урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Тот факт, что они [Россия и Украина] встречаются сегодня впервые за три с половиной года, является очень небольшим, но первым позитивным сигналом", - отметил глава немецкого правительства.

При этом Мерц одновременно призвал оказывать дальше военную помощь Киеву, но при этом "активизировать усилия" по проведению переговоров.