В Баку объяснили, почему Армения настаивает на сохранении Минской группы

Попытки Армении препятствовать официальному роспуску Минской группы свидетельствуют о скрытой повестке этой страны против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания премьер-министра Армении в ходе интервью Общественному телевидению Азербайджана в Тиране.

"Попытки Армении препятствовать официальному роспуску Минской группы, которая является пережитком прошлого конфликта, а также стремление связать этот процесс с заключением мирного соглашения демонстрируют наличие у этой страны скрытой повестки против Азербайджана.

Все это еще раз подтверждает, что внесение изменений в Конституцию Армении, которая представляет прямую угрозу национальной безопасности Азербайджана, является главным условием мира и легитимным правом Азербайджана требовать их выполнения", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД.