На гостя Каннского фестиваля рухнула пальма

Пальма упала на гостя Каннского кинофестиваля и отправила его в больницу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Дерево упало на мужчину во время прогулки по набережной Круазетт. По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре, была видна кровь.

Посетителя госпитализировали, другой информации о его состоянии не поступало.