https://news.day.az/world/1753567.html На гостя Каннского фестиваля рухнула пальма - ВИДЕО Пальма упала на гостя Каннского кинофестиваля и отправила его в больницу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дерево упало на мужчину во время прогулки по набережной Круазетт. По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре, была видна кровь.
На гостя Каннского фестиваля рухнула пальма - ВИДЕО
Пальма упала на гостя Каннского кинофестиваля и отправила его в больницу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Дерево упало на мужчину во время прогулки по набережной Круазетт. По свидетельствам очевидцев, после происшествия раненый мужчина лежал на тротуаре, была видна кровь.
Посетителя госпитализировали, другой информации о его состоянии не поступало.
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